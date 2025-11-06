BTS、TOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICが6年ぶりに世に送りだした5人組ボーイグループ・CORTISが11月5日、東京・渋谷のSpotify O-WESTで、9月8日に韓国でリリースされた「CORTIS The 1st EP 『COLOR OUTSIDE THE LINES』」の発売記念ショーケースを開催！ 日本では初めての単独イベントとあって、会場に集まったファンと音楽を通じて熱狂の時間を過ごした。本記事では第2部の模様をレポート！デビュー直後から破竹の勢いで