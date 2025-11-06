この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんが投稿していた、イングリッシュマフィンの食べ方について。イングリッシュマフィンと言うとクリームチーズを付けたり、チーズやベーコンを乗せたりとさまざまな食べ方がありますよね。麦ライスさんおすすめの食べ方は甘さとしょっぱさの組み合わせが最強な、まるでカフェメニューのような