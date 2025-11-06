農作業中の事故防止と農業の担い手支援ため佐久市にある高校の農業科で、体験学習が開かれました。体験学習に参加したのは佐久平総合技術高校の農業科の生徒7人です。「うわ、止まらない！うっ！」生徒たちはトラクターで起きた事故などを仮想現実＝VRで疑似体験しました。これは農作業の事故防止と農業の担い手育成を目的にJA共済連長野が行ったもので、今年から3年間にわたり農業科などがある県立高校11校で実施を予定して