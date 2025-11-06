SG日本選手権の余韻覚めやらぬ飯塚オートで7日、普通開催が初日を迎える。6日は前検が行われた。日本選手権で光を放ったのが浜松の26歳、吉林直都。準決勝では1枠からこん身のスタートを決めて逃げ切り、優勝戦は自ら8枠を希望した。結果、6着に敗れたが、与えたインパクトは相当なものだった。引き続き、飯塚のファンを驚かせるシリーズにしたい。「SG準決勝戦の前に下回りの整備をしてエンジンは仕上がっています。（優勝