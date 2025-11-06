JO1の豆原一成（23）が6日、都内で女優の市毛良枝（75）とダブル主演した映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（監督中西健二）の公開御礼舞台あいさつに登壇した。同じ大学へ通うことになった夢に迷う学生と、夢を見つけたその祖母が紡ぐ家族の物語。作品にちなみ、人生を富士山にたとえると現在何合目かを問われると「2合目くらい」と表現。その理由を「まだまだ上はある。もっといけるという意味」と述べて「上が