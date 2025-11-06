落語家・立川志らく（62）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が大炎上した件について言及した。9月にYouTubeチャンネル「チョコプラのウラ」にアップされた動画で、松尾駿は「アインシュタイン」稲田直樹を中傷したネットユーザーを、相方・長田庄平とともに苦言を呈していた。すると、松尾は「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。“素人が何発信