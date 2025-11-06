東北森林管理局（秋田市）は6日、クマの主な餌となるブナの実が2025年度、管轄する青森、岩手、宮城、秋田、山形5県全てで「大凶作」だったと発表した。全5県で大凶作となるのは、クマによる人的被害が多発した23年度以来。餌が極端に少ないことが、人の生活圏への出没が増えた要因とみられる。管理局は9〜10月、5県137カ所で、結実状況を目視で確認した。特に人的被害が深刻な秋田は48カ所の調査地点のうち46カ所、岩手は24カ