三井住友海上火災保険は6日、社員の安全確保に向けクマ撃退スプレーの購入費を全額補助すると決めた。東北の山間部といったクマの出没情報が寄せられた地域にも営業先があるため。希望する社員には在宅勤務の検討を呼びかけ、出退勤時間の調整も可能とする。クマ被害の対応を災害時の安全対策と同様に位置づけた。対象は本店や営業店で勤務する全社員約1万2千人。申請すれば、本来は認めていない社有車を自宅に持ち帰ることも