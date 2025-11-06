テレビアニメ『キングダム』を題材にした一番くじ「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」が、11月8日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。【写真】騰と王翦もかっこいい！MASTERLISEで初立体化されたフィギュア■魅力的なグッズを用意今回発売される「一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 次代の傑物たち」は、テレビアニメ『キングダム』に登場する秦国の“次代の