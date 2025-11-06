11月に入って、秋も徐々に深まってきましたが、7日（金）は二十四節気の立冬です。暦通り、北海道は冬景色となりそうです。雨雲雪雲の予想です。6日（木）夜は低気圧の影響で北海道は雨が降っています。7日は上空に寒気が入ってきますので雪になるところが多いでしょう。雷を伴って降り方の強まるところもありそうです。北海道は7日から8日（土）にかけて平地でも積雪となる恐れがありますので、お出かけの際はご注意ください。7日