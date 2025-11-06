元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、WBA世界バンタム級王者・堤聖也（29＝角海老宝石）をゲストに迎え、自身のYouTube「前向き教室」を更新した。堤は12月17日に両国国技館で世界5階級制覇の暫定王者ノニト・ドネア（42＝フィリピン）と対戦することが正式に決まった。「僕の強みを出せば出すほどドネアの強みも光る戦いになる。タフな試合になると思う」と警戒するが、堤はその先も見据えていた。「