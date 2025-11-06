俳優の大原優乃（２６）が６日、都内で行われたｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人（３０）の初主演映画「天文館探偵物語」（１２月５日公開）の完成披露試写会舞台あいさつに出席した。大原は肩から背中をみせた白のドレスで登壇。「故郷である鹿児島での撮影をかなえていただいた作品です」と感謝した。同作は鹿児島が舞台で訳ありシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに天文館界隈をめぐる再開発問題に巻き込まれていく