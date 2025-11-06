経営再建中の日産自動車が６日発表した２０２５年９月中間連結決算は、最終利益が２２１９億円の赤字（前年同期は１９２億円の黒字）だった。国内などでの販売低迷に加え、米国の関税措置が重荷となり、中間期として５年ぶりの赤字となった。リストラ策の一環として横浜市の本社ビルを９７０億円で売却すると発表した。売上高は、前年同期比６・８％減の５兆５７８６億円、本業のもうけを示す営業利益は２７６億円の赤字（同３