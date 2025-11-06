アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人（３０）が都内で６日、初主演映画「天文館探偵物語」（１２月５日全国公開）の完成披露試写会に出席。友情出演したメンバー・原嘉孝（３０）、同じＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の室龍太（３６）と高田翔（３２）ら主要キャストと共に、初めて舞台あいさつした。鹿児島の大繁華街・天文館を舞台に、情に厚い探偵たちがワケありシングルマザーに手を差し伸べた