日本プロ野球選手会は６日、１２日にマツダスタジアムで行われる「エイブルトライアウト２０２５」の参加予定選手を発表した。巨人からは高橋礼投手、鴨打瑛二投手、マレク・フルプ外野手が名を連ねた。なお参加選手は変更になる場合がある。サブマリン右腕の高橋は２３年１１月にソフトバンクからトレード加入。昨季は開幕ローテに入るなど１１試合で２勝２敗、防御率３・６６だったが、プロ８年目の今季は１軍登板がなかった