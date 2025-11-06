秋田朝日放送 クマの捕獲や駆除の支援を行う自衛隊が、鹿角市で本格的な活動を始めました。6日は駆除されたクマを運んだほか、箱わなを移動する作業などを行いました。 クマの捕獲や駆除作業の後方支援を行うために、5日から鹿角市に入った自衛隊。6日から活動が本格化しました。鹿角市によりますと、6日の作業で自衛隊は猟友会とともにドローンで現場を確認する隊員や箱わなをもつ隊員など、あわせて１３人で作業に