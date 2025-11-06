勤務するホストクラブの女性客に店での支払いをさせるため売春するよう要求したとして、福岡市の20歳の男が再逮捕されました。ことし6月施行の改正風営法が適用されたのは、九州で初めてだということです。風営法違反の疑いで6日に再逮捕されたのは、福岡市博多区に住むホストクラブ従業員、小川凌容疑者（20）です。警察によりますと、小川容疑者はことし8月、客として来ていた30歳の女性にホストクラブでの支払いをさせるため売