秋田朝日放送 クマのエサとなる実が大凶作だと言われるこの秋は各地でクマの出没が多発し、その影響が至るところに表れています。リンゴ農家はクマによる食害に苦しみ、生活をかけたクマとの攻防に明け暮れています。 横手市増田町の平良木果樹園では、およそ140アールの畑で５品種のリンゴを栽培しています。このうち被害が大きかった畑には９月下旬からクマが現れ始め、10月からは毎日のように出没するようになった