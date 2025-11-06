秋田朝日放送 市街地でのクマの目撃や人身被害を受け、秋田市は危機管理対策本部を立ち上げ、6日初の会議が開かれました。 危機管理対策本部は市長や副市長、各部長など２１人で構成され、各部の情報を集約し市民に発信します。秋田市では今年度11月4日までに、クマの目撃が３１１３件ありました。クマが大量出没したおととしのおよそ４倍となっています。人身被害も死者１人を含む１０人に上っています。市では11月いっぱ