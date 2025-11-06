秋田朝日放送 6日正午前、男鹿市の県道で車が自転車と衝突する事故があり、自転車を運転していた８０代の女性が死亡しました。 事故があったのは男鹿市角間崎岡見沢の県道です。警察と消防によりますと正午前、６０代男性の運転する車が自転車を運転していた８０代の女性をはねました。女性は心肺停止の状態で市内の病院に搬送されましたが、およそ１時間後に死亡が確認されました。車の左側から自転車が交差点を横断し出合