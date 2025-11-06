こちらは、「コンパス座」から「じょうぎ座」にかけて広がるHII領域「RCW 94」と「RCW 95」。約1万光年先にあり、地球からの見かけの広さは満月4個分に相当します。【▲ ESOのVLTサーベイ望遠鏡（VST）とVISTA望遠鏡で観測したHII領域「RCW 94」（右）と「RCW 95」（左）（Credit: ESO/VPHAS+ team/VVV team）】どこか翼を広げた生き物の姿のようにも見えるこの領域、ESO＝ヨーロッパ南天天文台はハロウィンを意識して「宇宙のコウ