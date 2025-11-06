ジャズピアニストの山下洋輔さん（83）が年内いっぱいで活動を一時休止すると発表した。公式サイトでは「山下洋輔は、年内いっぱいで演奏活動をいったん休止し、来年からは休養することになりました。今年12月末までのライブは、変更なく予定通り行います」と発表。「十分に体調を整え、また元気な姿で皆さまとお会いできることを、本人も私たちも願っています。長年にわたる山下洋輔へのご注目・応援、ありがとうございまし