山下洋輔さんジャズピアニストの山下洋輔さん（83）が6日までに、年内いっぱいで演奏活動を休止し、来年から休養すると公式サイトで発表した。所属事務所は「十分に体調を整え、また元気な姿で皆さまとお会いできることを、本人も私たちも願っています」としている。事務所によると、山下さんは中国ツアーで7日に北京、9日に上海で公演。12月27、28日には日本を代表するジャズライブハウス「新宿ピットイン」の60周年記念コン