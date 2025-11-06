「2025年フォトニクス・電磁波工学研究に関するシンポジウム」の開会式でお言葉を述べられる天皇陛下＝6日午後、千葉市の幕張メッセ（代表撮影）天皇陛下は6日、千葉市の幕張メッセを訪れ、国際会議「2025年フォトニクス・電磁波工学研究に関するシンポジウム」の開会式に出席された。英語であいさつし「技術開発と社会への貢献に関して、世界各国から集まった多くの研究者や技術者による活発な議論が行われることは大変意義深い