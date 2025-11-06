今月1日から犯罪被害者月間がスタートしました。新たな広報動画が公開されたほか、警察庁長官は被害者支援のシンボルマークを通じ犯罪被害者の実情をより身近に感じてもらうことが重要と話しました。警察庁などは、これまでの「犯罪被害者週間」を「犯罪被害者月間」に拡大し、支援を強化するとしていて、公開された新たな広報動画は全国の主要な駅で流されるということです。警察庁の楠芳伸長官は6日の会見で、犯罪被害者支援のシ