お笑い芸人の永野が、自身の“異常なハイテンション”の源泉について、「弱さなんですよ、完全に」と衝撃的な告白をした。11月5日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。モグライダー・芝は、永野の仕事場でのテンションについて、「こんだけ燃やして生きてる人っていない」「ちょっと怖さがある」と、51歳になっても変わらないその異常なテンションに感嘆する。すると永野は、それは体力ではな