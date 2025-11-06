日本サッカー協会(JFA)は6日、東京都内で記者会見を行い、今月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督と山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが登壇し、約1時間にわたって質疑応答を行った。●山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクター「今回のキリンチャレンジカップでガーナ、ボリビアを迎えて強化試合ができることを嬉しく思っている。先月にシリーズでブラジ