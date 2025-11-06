水を循環させることで、魚の陸上養殖と植物の栽培を同時に実現させる新しい農業「アクアポニックス」を導入した施設が、香川県さぬき市に完成しました。 【写真を見る】コチョウザメを育てキャビアを生産排泄物を栄養分に変換しイチゴを生産新しい形の陸上養殖施設が完成【香川・さぬき市】 新たに完成した「あなぶきさぬき市鴨庄プラント」です。あなぶきハウジングサービスが幼稚園の跡地を活用しようと事業を企画し