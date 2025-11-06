J2リーグは8、9日に第36節を行う。首位を走る水戸ホーリーホックは、今節の結果次第でクラブ史上初のJ2優勝、そしてJ1昇格を決める可能性がある。水戸のJ2優勝が決定するのは、3つの条件をすべて満たした場合となる。まず、8日に行われる試合で2位のV・ファーレン長崎が愛媛FCに敗戦。続いて、9日の試合で水戸がRB大宮アルディージャに勝利し、同時刻で行われる試合で3位のジェフユナイテッド千葉が藤枝MYFCに引き分け以下に終