AC長野パルセイロは6日、神奈川大DF渡邉禅(21)の2026シーズン加入内定を発表した。渡邉はベガルタ仙台の育成組織出身で、東北学院高から神大に進学していた。クラブ公式サイトでは渡邉の特長を「果敢な仕掛け、守備の対人能力が特徴。90分間上下動を繰り返し、チームの為にハードワークができる献身性に優れ た選手」と伝えている。渡邉は「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としての第一歩をAC長野パルセイロというサ