11月5日、細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』のジャパンプレミアが東京国立博物館でおこなわれ、主人公の声優を務めた女優・芦田愛菜が登壇した。21日の公開日を間近に控えた今作は、父を殺した敵への復讐を誓う王女・スカーレットが、“死者の国”への旅路をたどる物語だ。今回のイベントでは、スカーレットを演じた芦田が、スカーレットとともに旅をする聖役の岡田将生と、東京国立博物館のバルコニーから登場。