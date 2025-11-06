MLBのカレンダーはNPBより “早く回っている” ということらしい。MLBはシーズンが終わって中1日でポストシーズン（PS）に突入。一方、NPBがクライマックスシリーズを開催するのは、シーズン終了から1週間も経ってから。ワールドシリーズ（WS）後も流れは早い。第7戦終了後の翌11月2日（日本時間3日）には、今オフFA権取得の137選手が発表された。さらに3日（同4日）には、両リーグのサイ・ヤング賞、MVPの候補選手が発表され