本日の日経平均株価は、主力ハイテク株への押し目買いが優勢となり、前日比671円高の5万0883円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、養殖と北米水産加工の改善で9月中間期は最終14％増益で着地したニッスイ [東証Ｐ]、