神社のさい銭箱から現金を盗んだ男を追跡し、男の逮捕に貢献した小学生の男の子に埼玉県警から感謝状が贈られました。埼玉県警大宮東署から6日に感謝状が贈られたのは、小学6年生の野上煌さん（11）です。警察によりますと、野上さんは先月、1人で学校に登校中、さいたま市見沼区にある神社で、さい銭箱を持ち上げて現金200円ほどを盗んでいる男を見つけました。その様子を見た野上さんは、男に対し「なに小銭を盗んでるの？」と声