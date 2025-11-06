女性7人組「CANDYTUNE」が6日、東京スカイツリータウンで、「ドリームクリスマス2025」のイルミネーション点灯セレモニーを行った。メンバーカラーをあしらったカラフルな衣装ではなく、冬らしい真っ白なコーディネートで登場。緊張で体をこわばらせながらも、スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんとともにボタンを押し、スカイツリーの輝かしいライティングをともした。イルミネーションを目にした立花琴未は「