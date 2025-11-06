「手話のまち東京国際ろう芸術祭」のオープニングセレモニーで、手話を使い拍手される佳子さま＝6日夜、東京都杉並区（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは6日、東京都杉並区のホール「座・高円寺」を訪れ、「手話のまち東京国際ろう芸術祭」のオープニングセレモニーに出席された。芸術祭は英国など世界15カ国以上から、ろう者や難聴の人らが参加し、手話を用いた映像展示や演劇、ダンスなどが披露される。ろう者の俳優に