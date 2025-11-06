アメリカのトランプ大統領が批判を繰り返す中、ニューヨーク市長選で野党・民主党のマムダニ氏が当選しました。来年行われる中間選挙に、影響はあるのでしょうか？■トランプ大統領が敵視、民主党のマムダニ氏とは今、トランプ大統領が敵視している相手。それは…。トランプ大統領「昨日のニューヨーク市長選の結果を見ろ！民主党は全米最大の都市の市長を“共産主義者”にした」4日に行われたアメリカ・ニューヨークの市長選挙