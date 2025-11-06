Skoop On SomebodyのTAKEとゴスペラーズの村上てつやによるジャパニーズ・セクシー・ソウル・デュオ“武田と哲也”が、2026年1月28日(水)に3rdミニアルバム『LOVE SHOT』をリリースすることを発表した。リリース元は2021年に立ち上げたプライベートレーベル・SOUL WAVEからとなり、収録内容は後日発表となる。2026年に結成20周年を迎える彼らがいかなる新作を繰り出してくるのか注目されるところだ。また、2026年2月にはミニアルバ