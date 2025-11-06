次の衆議院選挙・富山1区に参政党の公認で立候補する富山市の会社員・斉藤匠さんが、きょう富山市で会見を開き決意を語りました。斉藤匠さんは北海道出身の34歳。弘前大学大学院を修了後、2015年から県内の企業で働いています。斉藤さんは外国人政策を中心に訴えたいとし、外国人の受け入れの制限が必要だと話しました。◆参政党斉藤匠さん「日本という国においては日本のルールというのがありますので、そこになじめるか