日頃、何気なく使っている“延長コード”。当たり前に家で使われているモノなので、それほど意識をしている人は多くないと思いますが、その日用品の延長コードに並々ならぬこだわりを持つ男たちが！東大阪で50年以上に渡って電線製造を行っている町工場・大原電線と、デザイナーの鈴木元氏がタッグを組んで手がけた延長コード「Extension Cord Series」（2600円〜）が登場。3モデルが11月下旬よりオンラインストアにて発売されます