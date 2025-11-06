福岡市の海の中道大橋で飲酒運転の車に追突され、幼いわが子3人の命を奪われた大上かおりさんが6日、中学校で講演し、子どもたちに「命の尊さ」を訴えました。 ■大上かおりさん（48）「自分の意思で、飲酒運転をしない大人になってほしいと思います。加害者が生まれなければ、被害者は生まれません。」佐賀県神埼市で中学生に講演したのは、大上かおりさんです。2006年8月、大上さんは家族5人で車に乗り、福岡市東区の海の中道