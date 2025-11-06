県内は各地で秋が深まり黒部峡谷では紅葉が見頃を迎えています。きょうは秋晴れのもと多くの観光客がトロッコ電車に乗って峡谷を彩る鮮やかな紅葉を楽しんでいました。 黒部峡谷のトロッコ電車は毎年この時期紅葉スポットとして人気を集めています。◆KNB 吉本康祐記者 「天候にも恵まれ車内は賑わっています。赤や黄色に染まった深い谷とエメラルドグリーンの黒部川とのコントラストが映えています」黒部峡谷鉄道により