女優の久保田磨希（52）が、2日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。共演経験のある女優・沢尻エリカとの裏話を披露した。番組では来年2月に、7年ぶりの映画出演が決まった沢尻エリカについてトーク。現在、様々なオファーが舞い込み、女優業が本格的にスタートしたと紹介された。そこで共演経験のある久保田に話がふられると、「監督のこだわりでノーメークで出ようというドラマだったんで