茨城県の義務教育学校で剣道部の指導中に男子生徒に重傷を負わせたとして、当時、顧問だった教員が逮捕された事件で、教員が生徒の背中を竹刀で叩いたほか、「立てよ」と発言していたことがわかりました。おととし（2023年）10月、茨城県桜川市の義務教育学校で、当時、剣道部顧問で教員の谷中達也容疑者（37）は中学1年の男子生徒と1対1の「かかり稽古」を行っていた際に、生徒を突き飛ばした後、床に倒れている生徒の背中を竹刀