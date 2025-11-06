冬の味覚、ズワイガニの漁がきょう、解禁となり、射水市の新湊漁港では初競りが行われました。 昼のセリでずらりと並ぶズワイガニ。初日のきょうは、底引き網漁船4隻が漁に出て、オスは去年の1.6倍のおよそ800匹、メスは去年の倍以上となるおよそ2150匹を水揚げしました。去年より多く水揚げされたこともあり、初日の競り値は去年よりオスは3割ほどメスは5割ほど低かったということです。 ◆松宝丸 松本隆司船長「今年もやっ