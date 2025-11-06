23年に脳腫瘍のため28歳の若さで亡くなった、元プロ野球阪神外野手の横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、28日公開）の完成披露試写会が6日、大阪市内で行われた、横田さん役で主演の松谷鷹也（31）、母まなみさん役でダブル主演の鈴木京香（57）、元プロ野球選手の父真之さんを演じた高橋克典（60）、阪神の金本知憲元監督を演じた加藤雅也（62）、スペシャルゲストとして金本知憲氏（57）が登