株式会社KADOKAWAは、全ページ撮り下ろし＆全ページオールグラビアでまるで写真集のような読み味を目指した新しいグラビアムック『グラビアンエイジ』の4号目を2026年1月13日に発売。発売までまもなく2ヶ月となる11月5日に、十味の表紙カットが公開された。【関連】#2i2十味、美バスト際立つピンクランジェリーSHOTにドキッ！“色っぽい逃避行”を艶やかに表現VOL.4の表紙と巻頭グラビアは、あざとかわいさに加え大人の色香も兼ね