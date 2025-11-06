堤真一（61）が6日、東京・TOHOシネマズシャンテで行われた映画「旅と日々」（7日公開）前夜祭舞台あいさつに登壇。6年前の19年4月の舞台で親子、しかも息子役を演じた主演のシム・ウンギョン（31）が、当時から「全然、変わんないの」と評した。一方で、自分のことは「確実に、ジジイになってます」と評した。「旅と日々」は漫画家・つげ義春氏（87）の1967年（昭42）「海辺の叙景」と68年「ほんやら洞のべんさん」の2つの漫画