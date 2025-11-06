B−R サーティワン アイスクリームは、好評のアイスクリームケーキの新カテゴリー「31 PATISSERIE（サーティワン パティスリー）」から、「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」を11月14日に発売する。「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」ケーキの定番・チョコレートケーキが、サーティワンらしいこだわりのケーキになって登場する。サーティワン パティスリーでは