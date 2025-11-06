アイリスオーヤマは、同社製品比で最速の約2分（BSK−210−Wにおいて、ターボモードであたためモードを選択し、シングルふとんにノズル2個を入れた場合）でふとんをあたためられる「ふとん乾燥機 カラリエ mini TURBO ツインノズル」を11月14日から全国の家電量販店を中心に順次発売（11月6日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。同社の「ふとん乾燥機 ツインノズルタイプ」は、ふとん2組や2足の靴を同時に